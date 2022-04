Social Security Will Allow Citizens To Self-Identify Sex Of Choice In Their Records

Kilolo Kijakazi, Acting Commissioner of Social Security, announced that the agency will offer people the choice to self-select their sex on their Social Security number (SSN) record. The agency anticipates this option will be available in the fall of 2022.

“The Social Security Administration is committed to reducing barriers and ensuring the fair treatment of the LGBTQ+ community by updating our procedures for Social Security number records,” said Acting Commissioner Kijakazi. “This policy change will allow people to self-select their sex in our records without needing to provide documentation of their sex designation.”

People who update their sex marker in Social Security’s records will need to apply for a replacement SSN card. They will still need to show a current document to prove their identity, but they will no longer need to provide medical or legal documentation of their sex designation once the policy change becomes effective. SSN cards do not include sex markers.

In February 2022, the agency issued guidance instructing employees to accept evidence documents that contain non-binary identifiers (e.g., “X”) for original SSN and replacement SSN card applications, and other updates to the agency’s internal SSN records. The agency is exploring possible future policy and systems updates to support an “X” sex designation for the SSN card application process.

El Seguro Social ofrecerá auto atestación del indicador de sexo en los registros de números de Seguro Social

La Comisionada Interina del Seguro Social, Kilolo Kijakazi, anunció que la Administración del Seguro Social ofrecerá a las personas la opción de auto selección de sexo en el registro de su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés). El Seguro Social anticipa que esta opción estará disponible en el otoño de 2022.

La Comisionada Interina dijo: «La Administración del Seguro Social se compromete a reducir los obstáculos y garantizar el trato justo de la comunidad LGBTQ+ mediante la actualización de nuestros procedimientos para los registros de números de Seguro Social. Este cambio de política permitirá que las personas auto seleccionen su sexo en nuestros registros sin necesidad de mostrar documentación de su designación de sexo».

Las personas que actualicen su indicador de sexo en los registros del Seguro Social deberán solicitar una tarjeta de reemplazo de su número de Seguro Social. Todavía deberán mostrar un documento actual para probar su identidad, pero ya no necesitarán mostrar documentación médica o legal de su designación de sexo una vez que el cambio de política entre en vigencia. Las tarjetas de número de Seguro Social no incluyen indicadores de sexo.

En febrero de 2022, el Seguro Social emitió una guía de instrucciones a los empleados a aceptar documentos de evidencia que contengan identificadores no binarios (por ejemplo, «X») para las solicitudes de número de Seguro Social original y de tarjeta de reemplazo de número de Seguro Social, y otras actualizaciones de los registros internos de los números de Seguro Social de la agencia. El Seguro Social está explorando la posibilidad de actualizar políticas y sistemas para sustentar una designación de sexo «X» para el proceso de solicitud de la tarjeta de número de Seguro Social en un futuro cercano.