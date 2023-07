Saharan Dust Blankets Region; Expect More Hot Weather

SAN JUAN — A hot and hazy day for the islands of Puerto Rico and the USVI as a Saharan Air Layer (Saharan Dust) continues to move across the region.

Weather conditions will mostly be dry with a slight chance of rain for Western PR during the afternoon. Breezy winds are also expected, strengthening throughout the day.

Un día caluroso y brumoso para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas a medida que una capa de aire del Sahara (polvo del Sahara) continúe moviéndose a través de la región.

Las condiciones del tiempo estarán mayormente secas con una probabilidad ligera de lluvia para el oeste de PR durante la tarde. También se esperan condiciones de brisa fuerte, fortaleciéndose a lo largo del día.