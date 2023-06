Tropical Storm Bret Could Still Bring Needed Rain To U.S. Virgin Islands

SAN JUAN — Despite Tropical Storm Bret’s current center distance well south of local islands, indirect impacts from Bret are affecting or are expected to affect the region today into Saturday.

Deteriorating marine and coastal conditions remain the main threats, generating hazardous seas and life-threatening rip currents, the National Weather Service said.

Bret’s moisture field could still reach our area as the system weakens and dissipates across the

eastern and central Caribbean Sea, according to the NWS.

Still, the resulting showers and possible thunderstorms should follow the seasonal pattern. Breezy conditions are likely across the region.

Potential Risks and Impacts

● Marine: Building seas up to 8 feet with occasional seas up to 10 feet and winds up to 25 knots

with gusts up to 30 knots. The highest seas and strongest winds are likely across the offshore

Caribbean waters and local passages.

○ Impacts: Expect marine conditions that are hazardous to small craft.

○ Small Craft Advisories for most local waters through Saturday morning.

● Rip Currents: Large breaking waves around 5 to 7 feet. The highest breaking waves are likely

on beaches with southern exposure across southern Puerto Rico and Saint Croix.

○ Impacts: Expect dangerous swimming and surfing conditions and localized beach

erosion. Rip currents can sweep even the best swimmers away from shore into deeper

water.

○ High Rip Current Risk for beaches of southern Puerto Rico from Yabucoa westward to

Cabo Rojo and Saint Croix through Saturday afternoon.

● Rain: Total rainfall amounts of 1-2 inches with localized maximum amounts of 4 inches, mainly

across eastern and northwestern Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands.

○ Impacts: Expect ponding of water in roads and poorly drained areas to flooding of urban

areas, roads, and small streams. Isolated flash floods are possible.

● Wind: Breezy conditions, with maximum sustained winds around 15-30 mph and higher gusts,

mainly across coastal areas. The highest wind speeds are likely across southern Puerto Rico and

the U.S. Virgin Islands.

○ Impacts: Unsecured items could blow around

Tormenta Tropical Bret

Resúmen: A pesar de la distancia actual del centro de la Tormenta Tropical Bret muy al sur de las islas locales, los impactos indirectos de Bret están afectando o se esperan que afecten la región desde hoy hasta el sábado.

El deterioro de las condiciones marítimas y costeras sigue siendo la principal amenaza, generando oleaje peligroso y corrientes marinas amenazantes a la vida.

El campo de humedad de Bret aún podría alcanzar el área a medida que el sistema se debilite y se disipe a través del este y centro del Mar Caribe.

Aún así, los aguaceros y las posibles tronadas resultantes deberían seguir el patrón de temporada. Es probable que se experimenten condiciones de brisa fuerte en toda la región.

Riesgos e Impactos Potenciales

● Condiciones Marítimas: Oleaje en aumento de hasta 8 pies con oleaje ocasional de hasta 10

pies y vientos de hasta 25 nudos con ráfagas más fuertes. Es probable que se experimente el

oleaje más alto y los vientos más fuertes en las aguas del Caribe y los pasajes locales.

○ Impactos: Se esperan condiciones marítimas que son peligrosas para embarcaciones

pequeñas.

○ Advertencias para Embarcaciones Pequeñas para la mayoría de las aguas locales hasta

el sábado en la mañana

● Corrientes Marinas: Olas rompientes grandes alrededor de 5 a 7 pies. Es probable que se

experimenten las olas rompientes más altas en las playas con exposición al sur en el sur de

Puerto Rico y Santa Cruz.

○ Impactos: Se esperan condiciones peligrosas para nadar y surfear y erosión localizada de

la playa. Las corrientes marinas pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de

la costa hacia aguas más profundas.

○ Riesgo Alto de Corrientes Marinas para las playas del sur de Puerto Rico desde

Yabucoa hacia el oeste hasta Cabo Rojo y Santa Cruz hasta el sábado en la tarde.

● Lluvia: Cantidades totales de lluvia de 1 a 2 pulgadas con cantidades máximas localizadas de 4

pulgadas, principalmente en el este y noroeste de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.

○ Impactos: Se espera acumulación de agua en carreteras y áreas mal drenadas hasta

inundaciones de áreas urbanas, carreteras y riachuelos. Inundaciones repentinas aisladas

son posibles.

● Viento: Condiciones de brisa fuerte, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 15 a 30

mph y ráfagas más altas, principalmente en las áreas costeras. Es probable que se experimenten

los vientos más fuertes en el sur de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.

○ Impactos: Los artículos no asegurados podrían salir volando.